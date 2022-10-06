Japon Büyükelçiliği, ilk aşamada, enformasyon toplama, Ukrayna ile iletişim ve koordinasyon faaliyetleri yürütecek. Konsolosluk işlemleri, bir süre Japonya'nın Varşova Büyükelçiliği üzerinden sürdürülecek.

Kaynak: AA

Japonya hükümeti, Ukrayna, Japonya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya, Kiev Büyükelçiliğini 7 ay sonra yeniden hizmete açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.