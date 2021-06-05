Japonya hükümetinde "etik ihlal" skandalı - Son Dakika

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'nda görevli 32 kişi, denetledikleri şirketler tarafından pahalı yemeklere götürüldükleri gerekçesiyle çeşitli disiplin cezalarına çarptırıldı. "Etik ihlal" skandalının ardından Bakan Ryota Takeda 3 aylık maaşını gönüllü olarak iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür diledi.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, yaşanan etik ihlal skandalıyla sarsıldı. 32 bakanlık çalışanının, denetledikleri şirketlerin davet ettiği pahalı yemeklere katıldığının ortaya çıkmasının ardından Bakan Ryota Takeda, basın toplantısı düzenleyerek halkın hükümete olan güvenini sarstığı için özür diledi. Takeda, yaşanan olay nedeniyle 3 aylık maaşını da gönüllü olarak iade edeceğini açıkladı. Skandala karışan personelden 9'una disiplin cezası verildiği, söz konusu personelden 5'i için ayrıca maaş kesintisine başvurulacağı ifade edildi. Aralarında eski Bakan Yardımcısı Buichiro Kuroda'nın da bulunduğu 23 kişinin ise kınama cezası aldığı belirtildi.

Soruşturma ortaya çıkardı

Japonya kamuoyunda daha önce de gündeme gelen söz konusu iddialar üzerine bakanlık soruşturma başlatmış, yapılan incelemelerde bazı telekomünikasyon ve medya şirketi temsilcilerinin üst düzey bakanlık personelini pahalı yemeklere götürdüğü tespit edilmişti. Ülkede 2015'ten bu yana etik kuralları ihlal eden 78 yemeğin mercek altına alındığı kamuoyuna yansırken, en pahalı yemeğin bir uydu şirketi tarafından ödenen 31 bin 320 yen (yaklaşık 2 bin 500 lira) değerindeki toplantı olduğu ifade edilmişti. Söz konusu yemeğe katılan bakanlık çalışanının kendisine hediye edilen bir beyzbol maçı biletini de kabul ettiği gündeme gelmişti. - TOKYO