Japonya hükümetinden Hong Kong açıklaması - Son Dakika

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga hükümetin Hong Kong'daki durumu ciddi endişeyle izlemeye devam ettiğini söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulama kararı aldığı tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle aylarca süren gösterilerin önde gelen isimlerinden medya patronu Jimmy Lai'nin tutuklanmasının yankıları dünya kamuoyunda sürerken, Japonya hükümetinden süreçle ilgili açıklama geldi. Bugün gazetecilere konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Hong Kong'u yakın ekonomik ve sosyal ilişkiler nedeniyle önemli bir ortak olarak gördüklerini söyledi. Japonya'nın, Hong Kong'un özgür ve açık sistemini sürdürmesi ve "tek ülke, iki sistem" çerçevesi altında istikrarlı, demokratik bir şekilde gelişmesi gerektiğini sürekli olarak vurguladığını hatırlatan Suga, durumu ciddi endişe ile izlemeye devam ettiklerini belirtti. Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere, Japonya'nın tutumunu Çin'e iletmek için çeşitli fırsatları kullandığının altını çizen Suga, hükümetin ilgili ülkelerle birlikte süreci takip etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ünlü isimlere tutuklama

Çin'in tartışmalara neden olan Özel Güvenlik Yasası'nın Hong Kong'da uygulanması kararı Haziran ayı sonunda kabul edilmiş, yasa karşıtı gösterilerin önde gelen isimlerinden medya patronu Jimmy Lai söz konusu yasa kapsamında tutuklanmıştı. Son olarak ise protesto gösterilerinin bir diğer önemli figürü Agnes Chow'un tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO