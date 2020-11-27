Japonya hükümetinden yeni Covid-19 hamlesi - Son Dakika

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülke genelinde etkisini artıran Covid-19 salgınını daha iyi analiz edebilmek için yıl sonuna dek yaklaşık 15 bin kişiye antikor testi uygulanacağını açıkladı.

Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan artış nedeniyle endişeli günler geçiren Japonya'da hükümetten salgınla mücadele konusunda yeni hamle geldi. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkedeki enfeksiyonlara dair durumu daha iyi analiz etmek için yıl sonuna kadar yaklaşık 15 bin kişiyi antikor testinden geçireceklerini açıkladı. Bir benzeri ilk olarak geçtiğimiz Haziran ayında uygulamaya geçirilen test sürecinin bu kez Tokyo, Osaka ve Miyagi'nin yanı sıra Aichi ve Fukuoka'yı kapsayacağı belirtilirken, sonuçların ise asemptomatik hastalar ve virüsün yayılma oranı hakkında uzmanlara fikir vereceği kaydedildi.

İlk değil

Geçtiğimiz Haziran ayında Japonya'da yaklaşık 8 bin kişi Covid-19 antikor testinden geçirilmiş, verileri değerlendiren uzmanlar ülkedeki pozitif sonuç oranının diğer ülke ve bölgelere göre çok düşük olduğu sonucuna varmıştı.

140 bini aştı

Son olarak bugün 2 bin 523 korona virüs enfeksiyonunun doğrulandığı Japonya'da toplam vaka sayısı 143 bin 523'e yükselmiş, son 24 saatte 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 2 bin 99'a ulaştığı açıklanmıştı. - TOKYO