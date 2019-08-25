Son Dakika Haberleri: Japonya ile ABD arasında ticaret anlaşması mutabakatı
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Japonya ile ABD arasında ticaret anlaşması mutabakatı

36 dakika önce

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmelerde bulunan Japonya Başbakanı Abe Şinzo, eylülde iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

Japonya ile ABD arasında ticaret anlaşması mutabakatı, System.String[]

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmelerde bulunan Japonya Başbakanı Abe Şinzo, eylülde iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe ve Trump arasındaki ikili görüşmenin sonucunda, Japonya ile ABD arasında eylülde ticaret anlaşması imzalanması ve Kuzey Kore ile ilişkilerde iş birliğinin önemi gibi konularda mutabakat sağlandı.

Abe, iki ülke ekonomisi için de çok büyük bir artı olacağını kaydettiği ticaret anlaşmasının parçası olarak ABD'den ilave mısır satın alınacağını belirtti.

Eylül sonunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde anlaşmanın gerçekleşmesini hedeflediklerini belirten Abe, anlaşmaya dair son ayrıntıların da o zamana kadar tamamlanacağını kaydetti.

Abe ayrıca, dün Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli füze fırlatan Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini anımsatarak Trump'la Güney Kore ile Kuzey Kore konusunda iş birliği yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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