Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzaladı
8 dakika önce
ABD ve Japonya, bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.
ABD ve Japonya, bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:20
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