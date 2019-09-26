Son Dakika Haberleri: Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzaladı
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Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzaladı

8 dakika önce

ABD ve Japonya, bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.

Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzaladı, System.String[]

ABD ve Japonya, bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:20 
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