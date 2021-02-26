Japonya ile Avustralya'dan "Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde iş birliği" vurgusu - Son Dakika

Japonya ile Avustralya, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde Çin'in statükoyu "güç kullanarak tek taraflı değiştirme" girişimlerine karşı yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

İkili, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu "güç kullanarak tek taraflı değiştirme" girişimlerine karşı yakın iş birliğinin sürdürülmesine karar verdi.

Suga, ay başında yürürlüğe giren ve Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia edilen sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya karşı tepkisini iletti.

Suga, Çin'e karşı oluşturulan gayrı resmi ittifak olarak bilinen ve ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" ittifakının önemine değindi.

Bu ittifak vasıtasıyla "Serbest ve Açık Hint Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Suga, "Özel Stratejik Partner olarak biz, güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştireceğiz." dedi.

Morrison, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında, enerji partnerliği ve yeni dijital platformlara ilişkin görüşüldüğünü aktardı ve temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ilişkin mevkidaşına başarılar diledi.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.