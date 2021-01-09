Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı - Son Dakika

Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı

09.01.2021 07:49
Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı, System.String[]

Japonya ile Brezilya arasında Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Japonya ile Brezilya arasında Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Dış ziyaret turu kapsamında Brezilya'ya giden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Ernesto Henrique Fraga Araujo ile görüştü.

Çevre koruma ve dijital ekonomiye yönelik iş birliğinin koordine edilmesi vurgusunun yapıldığı görüşmede, Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Motegi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında karşılıklı ticari yatırımların güçlendirilmesi ele alındı.

Kyodo ajansına göre, görüşmede Brezilya genelinde faaliyet gösteren Japon firmaların yatırım çevrelerinin geliştirilmesi ve fırsatların artırılmasına yönelik mutabakata varıldı.

Motegi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle temmuza ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik Bolsonaro'nun desteğini aldı.

Kıtada sırasıyla Meksika, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ı ziyaret eden Japon Dışişleri Bakanı'nın, Afrika'da Senegal ve Kenya'ya gitmesi bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya, Japonya, Amazon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı - Son Dakika


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