Japonya ile Çin, savunma otoriteleri arasında acil iletişim hattı kurulmasında anlaştı - Son Dakika

Japonya ile Çin savunma bakanları, iki ülke savunma otoriteleri arasında acil iletişim hattının kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kişi, ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı 2 saat süren görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının "Japonya için hayati" olduğunu belirtti.

Çin ile ilişkilerinde "çözülmemiş sorunlara" değinen Kişi, "Dürüst iletişim kurmaya ve bunu korumaya ihtiyacımız var. Böylelikle karşılıklı anlayış ve güveni besleyebiliriz." dedi.

Kişi, Japonya ve Çin savunma otoriteleri arasında acil hattın kısa zamanda kurulmasının önemli olduğu konusunda mevkidaşı Vey ile mutabakata vardıklarını söyledi.

Doğu Çin Denizi'nde Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin seyrine değinen Kişi, görüşmede, bu gemilerin Japonya karasularını ihlal etmesine yönelik "derin endişelerini" aktardığını bildirdi.

Öte yandan, Kişi, Çin'de Şubat 2021'de yürürlüğe giren yeni Sahil Güvenlik Kanunu'nun içeriğine ilişkin " Pekin'den izahat istediklerini" de sözlerine ekledi.

Pekin, Japonya'nın Doğu Çin Denizi'ndeki tatbikatından rahatsız

Çinli Bakan Vey de Tokyo'nun Doğu Çin Denizi'nde Japonların "Senkaku" Çinlilerin "Diayoü" adıyla andığı takımadalar çevresinde "yabancı güçlerin işgali" senaryosuna dayalı tatbikat düzenlemesinden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, Pekin'in bölgedeki egemenlik ve deniz haklarını korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

Bakan Vey, Çin ve Japonya'nın ikili ilişkilerde uyumu ve Doğu Çin Denizi'nde istikrarı sağlamak üzere ortak risk yönetimi ve kontrolü mekanizmalarını yerleştirmesi gerektiğini anlattı.

Kara sularında silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni Sahil Güvenlik Kanunu, sahil güvenlik güçlerine, kara sularında kurallara uymayan yabancı gemilere silah kullanma yetkisi veriyor.

Japonya'da bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı yorumu yapılmıştı.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, iki ülke arasında uzun zamandır egemenlik ihtilafına neden oluyor.