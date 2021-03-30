Japonya ile Endonezya arasında savunma ekipmanlarına yönelik mutabakat imzalandı - Son Dakika

Japonya ile Endonezya arasında, savunma ekipmanlarının ticareti ve teknoloji transferine ilişkin mutabakat imzaladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Tokyo'da bir araya geldi.

Bakanlar daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, Myanmar'daki darbe sonrası yapılan protestolarda sivillerin öldürülmesini kınadı.

Marsudi, Myanmar'daki durumu "şiddetle kınadıklarını" belirterek, "Endonezya için Myanmar halkının esenliği önemlidir. Myanmar'a demokrasi, barış ve istikrarın yeniden getirilmesi için diyalog izlenmelidir." dedi.

"Mutabakat, ortak çabalarımızın sembolünü oluşturacak"

Zirvede iki ülke bakanları, Endonezya'ya Japon üretimi savunma ekipmanlarının ihracatı ve teknoloji transferini kapsayan mutabakat imzaladı.

Subianto, mutabakatın ikili ilişkilerde tarihi bir ilk olduğunu ifade ederek "Japonya'yı, Endonezya'nın savunma sanayisinde ve savunma kapasitesinin modernize edilmesinde yer almaya davet ediyorum." dedi.

Motegi de "Mutabakat, ikili güvenlik iş birliğimizin genişletilmesinin temelini ve bölgesel tehditlere karşı ortak çabalarımızın sembolünü oluşturacak." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin 25 Şubat'ta düzenlediği balistik füze denemesini anımsatan Motegi, zirvede Pyongyang'ın denemelerini yasaklayan Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması konusunda uzlaşıya varıldığını söyledi.

Motegi, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizindeki statükonun tek taraflı değiştirilmesini hedefleyen Çin'in "süregelen ve sertleşen girişimlerine" yönelik "ciddi kaygı" taşıdıklarını da aktardı.

"Birlikte serbest ve açık deniz düzenini daha da güçlendireceğiz"

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve kendi sahil güvenliğine söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasayı anımsatan Bakan Kişi de "Yasa, meşru hak ve menfaatleri ihlal etmemelidir." diye konuştu.

İki ülke arasında savunma ihracatını kapsayan mutabakatın önemine değinen Kişi, "Birlikte serbest ve açık deniz düzenini koruyacak ve daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kyodo ajansına göre, görüşmelrde Japonya'nın, Endonezya'ya sel ve deprem gibi doğal afetlerle mücadelesine yardım amacıyla 453 milyon dolarlık kredi desteği vereceği de açıklandı.

Endonezyalı bakanlar, Tokyo ziyaretleri kapsamında Japonya Başbakanı Suga Yoşihide tarafından da kabul edildi.