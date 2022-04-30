Japonya ile Endonezya "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin korunmasında mutabık - Son Dakika
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Japonya ile Endonezya "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin korunmasında mutabık

30.04.2022 07:22
Japonya ile Endonezya "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin korunmasında mutabık

Japonya ile Endonezya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin korunması için iş birliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

Japonya ile Endonezya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin korunması için iş birliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ziyaret ettiği Cakarta'da görüştüğü Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İki lider görüşmede, Çin'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamlı iş birliğinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Akabindeki ortak basın toplantısında konuşan ev sahibi Widodo, hukuka dayalı uluslararası düzen için partnerleriyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bölgede stratejik güveni inşa edebilmenin önemini vurgulayan Widodo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ile Japonya iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kişida da " Ukrayna, Doğu ve Güney Çin Denizi, Kuzey Kore dahil zorluklar karşısında hukuka dayalı, serbest uluslararası düzeni güçlendirmenin" önemine işaret etti.

Japon Başbakan, bu anlayış temelinde tarafların "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde mutabakata vardığını dile getirdi.

Kişida, 2011'deki Fukuşima nükleer krizi sonrası Japon gıda mamullerine uygulanan sınırlamaların kaldırılmasına yönelik talebinin olumlu karşılandığını aktardı.

Asya ve Avrupa turuna çıkan Japonya Başbakanı Kişida'nın, Vietnam ve Tayland ile İtalya ve İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Jakarta, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ile Endonezya 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' bölgesinin korunmasında mutabık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya ile Endonezya "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesinin korunmasında mutabık - Son Dakika
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