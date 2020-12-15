Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu - Son Dakika

Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu

15.12.2020 07:45
Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin yakın iş birliğinin korunmasında mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin yakın iş birliğinin korunmasında mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, telefonda görüşen Başbakan Suga ile Devlet Başkanı Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi vurgusu yaptı.

Görüşmede Suga, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iki ülke arasında stratejik partnerliğin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Filipinler'in altyapı projeleriyle desteklenmesinin sürdürüleceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore tarafından 1970-1980'lerde alıkonulan Japon vatandaşları konusunun çözümüne yönelik destek talep etti.

Suga, Filipinler'in güneyinde Moro Müslümanları'nın yaşadığı Mindanao adasındaki barış sürecine ilişkin desteklerini yineledi.

Suga, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünü temsilen, Ocak ayında Filipinler'in Cebu adasında başkonsolosluk açılacağını kaydetti.

Duterte ise Suga'yı eylülde seçildiği görevi dolayısıyla tebrik etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rodrigo Duterte, Filipinler, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin 'yakın iş birliği' vurgusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı
MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Aylar sonra annesini gören Eray, gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Aylar sonra annesini gören Eray, gözyaşlarına boğuldu         
07:34
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız         
00:35
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz         
00:05
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor         
22:53
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var         
21:02
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 07:54:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei