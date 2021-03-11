Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor - Son Dakika

Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor

11.03.2021 10:00
Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bölgeden ihracatın geçen yıl yüzde 8 arttığı Japonya ile olan ticari ilişkileri, yeni iş birliği ve ortaklıklarla geliştirmek istiyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bölgeden ihracatın geçen yıl yüzde 8 arttığı Japonya ile olan ticari ilişkileri, yeni iş birliği ve ortaklıklarla geliştirmek istiyor.

EİB'den yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 20 yılı aşkın süredir milli katılım sağlanılan Japonya'nın en büyük gıda fuarı Foodex Japan 2021'in başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Japonya'nın Doğu Asya'da Türkiye'nin üçüncü ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Japonya'ya ihracatının geçen sene 423 milyon dolar civarında olduğunu vurgulayan Eskinazi, bu ülkenin dünyanın en büyük yatırımcı ve en büyük dördüncü ithalatçısı konumunda bulunduğunu aktardı.

Eskinazi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaretimizi daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Bu yüzden son yıllarda ağırlık verdiğimiz pazar çeşitlendirme faaliyetlerimizin en önemli odak noktalarından bir tanesi. Chiba'daki Foodex Japan Gıda Fuarı, Asya Pasifik Bölgesi'nde Turquality, Ur-Ge projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle yürüttüğümüz başarılı pazar stratejisinin en önemli ayağı. Artık her alanda iş birliğinin daha fazla önem kazandığı bir dönemin içindeyiz."

İki ülke arasında imzalanan teknik iş birliği anlaşması yeni bir aşama oldu ancak daha kuvvetli bir adım gerekli. Özellikle Japonya'nın Avrupa, ABD, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı, 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla oluşturulan serbest ticaret bloğu içinde yer aldığı bir dönemde, ülkemizin STA ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini sonuca ulaştırması gerekiyor."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep de tarımın altın çağını yaşadığı, gıda güvenliğinin üst sıralara yerleştiği bir dönemde Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birliği ve ortaklıklarla geliştireceklerini vurguladı.

Gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla Japonya, Güney Kore ve Çin pazarlarına yönelik Turquality Projesiyle iyi bir ivme yakaladıklarını aktaran Celep, 2020 yılında Ege Bölgesi'nden Japonya'ya ihracatın yüzde 8 artışla 89 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.

Fuardaki Türkiye standında salgın koşullarına uygun kapalı ambalajlarda kuru meyve, zeytinyağı, kekik gibi Türk gıda ürünlerinin olduğu menülerle tadım etkinlikleri düzenlendiği kaydedildi.

Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor
Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor
Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor
Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor
Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor
Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor
Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor

Türkiye, Japonya, dolar, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akıl almaz savunma Kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan sahte hocadan akıl almaz savunma         
14:33
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak         
14:27
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:47:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Egeli ihracatçılar Japonya ile ticari ilişkileri yeni iş birlikleriyle geliştirmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei