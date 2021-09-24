Japonya ile Güney Kore Dışişleri Bakanları, "savaş dönemi tazminatları" sorununda anlaşamadı - Son Dakika

Japonya ile Güney Kore Dışişleri Bakanları, savaş dönemi Kore yarımadasındaki zorla çalıştırılan işçiler ve cinsel istismar mağduru kadınlar konularında anlaşamadı.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bir araya geldiği Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui Yong ile iki ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kyodo ajansına göre iki bakan, komşu ülkeler arasındaki "gelecek odaklı iş birliğinin" sürdürülmesi için "Japonya-Güney Kore ilişkilerinin normal şartlara taşımanın" gerekli olduğu görüşünü paylaştı

30 dakika planlanan görüşmenin 50 dakika sürdüğüne dikkati çeken Bakan Motegi, "Samimi ve ayrıntılı şekilde müzakere ettik" ifadelerini kullandı.

İkili, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ABD iş birliğiyle diplomatik çabaların artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Görüş ayrılıkları

Motegi görüşmede, 1910-45 döneminde Kore yarımadasındaki sömürge dönemde zorla çalıştırılan işçiler ve cinsel istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi dahil savaş dönemi sorunlarında Güney Kore'nin "uygun adımlar atması" çağrısı yaptı.

Chung ise söz konusu sorunlara yönelik Güney Kore'nin görüş ve tutumlarının sürdürdüğünü dile getirdi.

Öte yandan Chung ülkesinin, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun deniz salıverilmesini kapsayan Japonya hükümetinin planına da karşı olduklarını yineledi.

İki bakan, Japon Denizi'nde, Güney Kore'nin "Dokdo" Japonya'nın "Takeşima" olarak adlandırdıkları adalar sorununu da ele aldı.

Güney Kore'nin kontrolünde bulunan ve Japonya'nın hak iddia ettiği ada grubu, iki ülke arasında uzun zamandır egemenlik tartışmalarına konu oluyor.