"Japonya ile ilişkilerin sağlıklı gelişimini ilerletmeye hazırız"

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak için dün bir resepsiyon düzenledi. Japonya Başbakanı Abe Şinzo, resepsiyona bir görüntülü kutlama mesajı gönderdi ve Çin-Japonya ilişkilerini geliştirme konusundaki isteklerini yineledi. Geng Shuang, günlük olağan basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geng Shuang, "Bu gelişmenin, Çin-Japonya ilişkilerinin iyileşme eğilimini yansıttığı görüşündeyiz. Çin ve Japonya liderleri Haziran ayında, Osaka'da verimli bir görüşme yaptı. İki taraf, Çin ile Japonya arasında yeni dönemin gereksinimlerine uygun ilişkiler kurulması konusunda önemli bir fikir birliği sağladı. İki ülke arasındaki dört siyasi belgede öngörülen ilkelere bağlı kalınması temelinde, Japonya ile pozitif iletişimi güçlendirmeyi ve iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde kontrol etmeyi isteriz. İkili ilişkilerin sürekli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ilerletmek için Japon tarafı ile ortak çaba harcamaya devam etmeye hazırız." şeklinde konuştu.