Son Dakika Haberleri: "Japonya ile ilişkilerin sağlıklı gelişimini ilerletmeye hazırız"
Son Dakika Güncel Haber

"Japonya ile ilişkilerin sağlıklı gelişimini ilerletmeye hazırız"

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin'in Japonya ile birlikte ikili ilişkilerin sürekli, sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak için dün bir resepsiyon düzenledi. Japonya Başbakanı Abe Şinzo, resepsiyona bir görüntülü kutlama mesajı gönderdi ve Çin-Japonya ilişkilerini geliştirme konusundaki isteklerini yineledi. Geng Shuang, günlük olağan basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geng Shuang, "Bu gelişmenin, Çin-Japonya ilişkilerinin iyileşme eğilimini yansıttığı görüşündeyiz. Çin ve Japonya liderleri Haziran ayında, Osaka'da verimli bir görüşme yaptı. İki taraf, Çin ile Japonya arasında yeni dönemin gereksinimlerine uygun ilişkiler kurulması konusunda önemli bir fikir birliği sağladı. İki ülke arasındaki dört siyasi belgede öngörülen ilkelere bağlı kalınması temelinde, Japonya ile pozitif iletişimi güçlendirmeyi ve iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde kontrol etmeyi isteriz. İkili ilişkilerin sürekli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini ilerletmek için Japon tarafı ile ortak çaba harcamaya devam etmeye hazırız." şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Resepsiyon, Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:19 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti Damat ve arkadaşlarının mezdeke oynadığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 15:00:50. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Japonya ile ilişkilerin sağlıklı gelişimini ilerletmeye hazırız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]