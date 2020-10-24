Japonya ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı - Son Dakika

Japonya ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

24.10.2020 05:17
Japonya ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı, System.String[]

Japonya ile İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) imza attı.

Japonya ile İngiltere, Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) imza attı.

Başkent Tokyo'yu ziyaret eden İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi.

Görüşmede, eylül ayında üzerinde mutabık kalınan ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

Truss, daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "(Anlaşma) İngiliz iş dünyasına Pasifik kapılarını açıyor ve Trans Pasifik Ortaklığına (TPP) girilmesine zemin hazırlıyor." dedi.

Motegi de "Japonya, İngiltere'nin TPP'ye yönelik ilgisini sıcak karşılıyor ve bu konuda gerekli desteği sağlamayı sürdürecek." diye konuştu.

STA, yerel prosedürler sonrası gelecek yılın başında yürürlüğe girecek.

Anlaşma konusunda haziran ayında ilk müzakere yapılmış, ağustos ayında detayları netleşen anlaşma üzerinde eylülde düzenlenen videokonferansta mutabakata varılmıştı.

STA, 2021 başında Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini tamamlayacak olan İngiltere'nin ilk ticaret anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Serbest Ticaret Anlaşması, İngiltere, Japonya, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japonya ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı - Son Dakika Ekonomi

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