Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini müzakere edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini müzakere edecek

12.06.2022 07:50
Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini müzakere edecek

Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini kapsayacak anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılmasında anlaştı.

Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini kapsayacak anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılmasında anlaştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) "Shangri-La Diyaloğu" kapsamında Singapur temaslarını sürdürüyor.

Foruma hitaben yaptığı konuşmanın akabinde Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya gelen Japon Başbakan, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İkili zirvede liderler, Japonya ile Singapur'un, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini içeren anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılması mutabakatına vardı.

Ortak basın toplantısında Kişida, ülkesinin "Hint-Pasifik barış ve istikrarını korumak için Singapur dahil hemfikir ülkelerle iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu" söyledi.

Kişida, Çin'in etkisini artırdığı Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine şiddetle karşı çıkacaklarını belirtti.

Ev sahibi Başbakan Lee, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı ve ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı doğrultusunda uluslararası hukukun güçlü destekçisi olduğunu vurguladı.

Lee, "Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi durumlarında Singapur, bölgesel barış ve istikrar için tüm tarafların itidali koruması ve diyaloğu sürdürmesini ümit ediyor." diye konuştu.

Söz konusu sorunları "karışık" şeklinde niteleyen ve yakında çözülmesinin beklenmediğini kaydeden Lee, "(Sorunlar) Uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl olarak idare edilebilmeli." dedi.

Kyodo ajansı, müzakerelerin başarıya ulaşması halinde, söz konusu anlaşmanın Japon hükümetinin savunma ekipmanları ve teknoloji transferi kapsamında imzaladığı 13. anlaşma olacağını belirtti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini müzakere edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 08:07:54. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya ile Singapur, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin transferini müzakere edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement