Japonya İmparatoru 62. yaş gününde Kovid-19'a karşı "dayanışma" mesajı verdi - Son Dakika
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Japonya İmparatoru 62. yaş gününde Kovid-19'a karşı "dayanışma" mesajı verdi

24.02.2022 07:47
Japonya İmparatoru 62. yaş gününde Kovid-19'a karşı "dayanışma" mesajı verdi

Japonya İmparatoru Naruhito yaş gününde halka, Kovid-19'a karşı "ümit ateşini korumaları ve dayanışma çağrısı" yaptı.

Japonya İmparatoru Naruhito yaş gününde halka, Kovid-19'a karşı "ümit ateşini korumaları ve dayanışma çağrısı" yaptı.

Başkent Tokyo'daki İmparatorluk Sarayında 62. yaş gününü kutlayan Naruhito, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı Japon halkından, birbirlerine destek olmalarını istedi.

Salgının Japon halkına yönelik ekonomik etkilerine değinen Naruhito, virüs kaynaklı iş kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Naruhito "Meşakkatli süreç devam ediyor ancak bu şiddetli gerçeğin sabırla, diğerlerine yardım ederek, acısını paylaşarak üstesinden gelinebileceğine inanıyorum." dedi.

Halkın geçimini sürdürebilmesi için çaba sarf edenlere şükranların sunan Naruhito, geçen yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyatlarında sporcuların, izleyenlere "ümit ve cesaret aşıladığını" söyledi.

İmparator, Ekim 2021'de sivil arkadaşı Komuro Kei ile evlenerek kraliyet statüsünü kaybeden ve ABD'ye yerleşen yeğeni Mako'nun mutlu bir yaşam sürmesini de diledi.

Naruhito, babası Akihito'nun sağlığını gerekçe göstererek çekilmesinin ardından Mayıs 2019'da Japonya İmparatorluk Tahtı'na oturmuştu.

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Japonya İmparatoru Naruhito 62 yaşına girdi Japonya İmparatoru Naruhito 62 yaşına girdi

Japonya, Japon, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya İmparatoru 62. yaş gününde Kovid-19'a karşı 'dayanışma' mesajı verdi - Son Dakika


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