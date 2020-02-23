Japonya İmparatoru Naruhito 60 yaşında - Son Dakika

Japonya İmparatoru Naruhito bugün 60. yaşına girdi. İmparator Naruhito, devletin sembolü olarak yolculuğunun yeni başladığını belirterek, sorumluluklarını yerine getirmek için daha çok çalışacağını söyledi.



Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito'dan devralan Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito bugün 60. yaşına girdi. Doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı etkinlik korona virüsü riski nedeniyle iptal edilen Naruhito, basının karşısına çıktı. Devletin sembolü olarak yolculuğunun yeni başladığını belirten Naruhito, birçok insandan gelen tebrik mesajlarından güç aldığını söyledi. Babası İmparator Akihito'nun yolundan giderek ve geçmiş imparatorların yaptıklarını aklında tutarak kendini geliştirmeye çalışacağını kaydeden Naruhito, her zaman insanların yanında olacağını ve imparatorluk sorumluluklarını yerine getirmek için daha çok çalışacağını vurguladı.



"Çağ değişti"



1989'da babasının tahta çıkışı ile başlayan dönemden bu yana birçok şeyin değiştiğini belirten İmparator Naruhito, hızla değişen toplum ve yeni jenerasyonlara karşı görevlerini nasıl yerine getirebileceğini düşünmenin de önemli olduğunun altını çizdi. Naruhito, bu nedenle birçok farklı insanla bir araya gelmeyi ve onları bizzat dinleme fırsatını yakalamayı umduğunu da sözlerine ekledi.



"Farkındalığı artıracak"



Kendi çocukluğu döneminde gerçekleştirilen 1964 Tokyo Olimpiyatları'nı hatırlatan Naruhito, 2020 olimpiyatlarının özellikle gençleri dünyanın dört bir yanından insanlara dair anlayışlarını ve barışın kıymeti konusundaki farkındalıklarını derinleştirmeye teşvik edeceğini umduğunu belirtti.



Korona virüsü mesajı



Japonya'da ve dünyada etkisini artıran korona virüsüne de değinen Naruhito, virüsten enfekte olan insanlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm duygularıyla zor şartlar altıda virüsle mücadele çalışmalarında görev alan insanların yanında olduğunu kaydeden Naruhito, virüsün en kısa zamanda kontrol altına alınmasını umduğunu söyledi. - TOKYO