Son Dakika Haberleri: Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
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Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da Japonya İmparatoru Naruhito'yu İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti.

Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'da Japonya İmparatoru Naruhito'yu İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:20 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Tokyo, Güncel
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