Naruhito, 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Naruhito, 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

10.09.2022 07:28
Naruhito, 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Japonya İmparatoru Naruhito, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Japonya İmparatoru Naruhito, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

İmparatorluk İşleri Ajansından aktarılan mesajda Naruhito, 2. Elizabeth'in vefatı sebebiyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. Naruhito, "İçten ve derin üzüntümü ifade eder, başarıları ve fedakarlıkları için kendisine yürekten saygılarımı sunarım." ifadesini kullandı.

2. Elizabeth'in Japonya-İngiltere ilişkilerine daima sıcak yaklaştığını belirten Naruhito, İngiliz Kraliyet ailesi ile Japon İmparatorluk ailesi arasındaki ilişkilere övgüde bulundu.

İmparator mesajında, Oxford'daki günleri ve İngiltere'ye yaptığı ziyaretler sırasında çeşitli vesilelerle Kraliçe'nin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı derin şükranlarını ifade etti.

Kamu yayıncısı NHK, Oxford Üniversitesinde 1980'lerde eğitim gören Naruhito'nun İngiltere'yi resmen ziyaretinde 2. Elizabeth ile yemek yediğini belirtti.

Kyodo ajansının Japon hükümetine dayandırdığı haberde, Naruhito'nun, 2. Elizabeth'in devlet cenazesine katılmak üzere İngiltere'ye gideceği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da 2. Elizabeth'in ölümünü "sadece İngiltere halkı için değil, aynı zamanda uluslararası toplum için de büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Geleneksel olarak Japon İmparatorunun cenaze merasimlerine iştirak etmediği biliniyor. Önceki İmparator Akihito, 1993'te Belçika'da Kral Baudouin'in cenazesine katılarak bir ilki gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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