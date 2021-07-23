Japonya İmparatoru Naruhito, olimpiyatlar öncesinde yabancı misafirleri konuk etti - Son Dakika

Japonya İmparatoru Naruhito, Tokyo Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmak üzere Japonya'yı ziyaret eden yabancı protokol konuklarını ağırladı. Konuklar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da yer aldı.

Dünya, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bugün yapılacak açılış seremonisine kitlenmişken, Japonya İmparatoru Naruhito törene katılmak üzere ülkeye gelen yabancı protokol konuklarını ağırladı. Naruhito'nun, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD First Lady'si Jill Biden'ın da bulunduğu 11 ülkeden 12 protokol konuğunu Tokyo'daki İmparatorlu Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi. Konuklarına İngilizce olarak hitap eden İmparator Naruhito, 1964 Tokyo Olimpiyatları'na atıfta bulunarak aklında kalan yegane anının farklı ülkelerden sporcuların birlik içinde omuz omuza yürüdüğü kapanış seremonisi olduğunu söyledi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın olimpiyat ruhunu, barışı ve uyumu hatırlatmasını beklediğini kaydeden Naruhito, "Bu ruhun meşalesini geleceğe aktaracağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

Japonya İmparatorluk Ajansı'ndan yapılan açıklamada, imparatorun sarayın ayrı bir bölümünde konuklarla tek tek sohbet ettiği bildirildi. Kabulün Covid-19 tedbirleri kapsamında kısa sürdüğü ve virüsün yayılışını önlemek amacıyla yiyecek ve içecek ikramının yapılmadığı öğrenildi. Japonya İmparatoru Naruhito'nun onursal ev sahibi olarak Tokyo Olimpiyatları'nın açılışını ilan etmesi bekleniyor. - TOKYO