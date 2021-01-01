- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Son Dakika

- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti

01.01.2021 10:47

- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti Japonya İmparatoru Naruhito, yayınladığı yeni yıl mesajında korona virüs (Covid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Birçok hastanın hayatını kurtarmak için gece gündüz...

- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti

TOKYO - Japonya İmparatoru Naruhito, yayınladığı yeni yıl mesajında korona virüs (Covid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Birçok hastanın hayatını kurtarmak için gece gündüz tıbbi faaliyetlere kendilerini adamalarına derin saygı duyuyorum" dedi.

Japonya İmparatoru Naruhito yeni yıl mesajında kamuoyuna seslendi. İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde korona virüs (Covid-19) pandemisine geniş yer ayıran İmparator Naruhito, salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Naruhito yeni yıl mesajında, "Bu koşullar altında, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere tıbbi çalışmalara dahil olan tüm insanların, birçok hastanın hayatını kurtarmak için gece gündüz tıbbi faaliyetlere kendilerini adamalarına derin saygı duyuyorum. Onlara minnettarlığımı ifade etmek isterim" dedi.

Pandemiye dair durumun iyiye gitmesinin ardından ailesinin ve kendisinin insanlarla bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini kaydeden Naruhito, "Günlük hayatımız bu bulaşıcı hastalıktan büyük ölçüde etkilendi" ifadelerini kullandı. Pandemiden maddi ve manevi yönden etkilenenler için kaygılarını dile getiren Naruhito, "Özellikle işlerini veya evlerini kaybetmek ya da yalnız hissetmek gibi zorluklarla mücadele edenler için endişeliyiz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Japonya'nın batısını vuran şiddetli yağmura da değinen Naruhito, felakette aile üyelerini ve evlerini kaybedenlerle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. İmparatoriçe Masako ise yeni yıl mesajında, "Bu yılın herkes için olabildiğince huzurlu geçmesi için dua ediyoruz" dedi.

İmparatorluk Sarayı Ajansı Covid-19'un yayılmasını önlemek adına imparator ve ailesinin her yeni yılda halkı selamladığı geleneksel töreni iptal etme kararı almıştı. Söz konusu etkinliğe geçen sene yaklaşık 70 bin kişi katılmıştı.

- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti
- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti
- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti
- Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Koronavirüs, Yeni Yıl, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yılda sağlık çalışanlarına teşekkür etti - Son Dakika


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