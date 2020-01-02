Japonya İmparatoru'ndan yeni yıl mesajı: "Felaketsiz bir yıl diliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya İmparatoru'ndan yeni yıl mesajı: 'Felaketsiz bir yıl diliyorum' - Son Dakika

Japonya İmparatoru'ndan yeni yıl mesajı: "Felaketsiz bir yıl diliyorum"

6 saat önce

Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yıl mesajında felaketlerin olmadığı mutlu bir yıl diledi.

Japonya İmparatoru'ndan yeni yıl mesajı:

Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yıl mesajında felaketlerin olmadığı mutlu bir yıl diledi.


Japonya İmparatoru Naruhito, yeni yıl vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Geçtiğimiz yıl tahtı babası Akihito'dan devraldıktan sonra tahttaki ilk tam yılına giren Naruhito, tahtı devralması nedeniyle 2019'da yaşadığı yoğunluğu hatırlatarak, "Geçen yıl yurt içinden ve yurt dışından birçok insanla tanışmak ve iyi temenniler almak, hem İmparatoriçe Masako'yu hem de beni derinden etkiledi" dedi. Naruhito, mesajında 2019'da Japonya'yı vuran doğal afetlere de değindi. Doğal afetlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Naruhito, "Bu yıl felaket yaşanmaması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.


Gelenek bu yıl değişti


İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun önceki imparator ve imparatoriçenin aksine, yeni yıl için geleneksel bir şiir yayımlamadığı açıklandı. Gerekçe olarak ise çiftin, yıl boyu süren taht devir törenleri nedeniyle yaşadığı yoğunluk gösterildi.


Yoğun 2020 takvimi


Naruhito'yu 2020'de imparator sıfatıyla yoğun bir takvimin beklediği belirtilirken, önümüzdeki aylarda devlet konuğu olarak Japonya'yı ziyaret edecek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi bekleniyor. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları açılışında rol oynaması beklenen İmparator Naruhito'nun ilk yurt dışı seyahatini de bu yıl yapması planlanıyor. Ayrıca çiftin, Japonya'nın farklı eyaletlerine bir dizi seyahat gerçekleştirmesi de bekleniyor. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
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