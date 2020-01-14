Japonya İmparatoru ve eşi İngiltere'ye gidecek - Son Dakika

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun Kraliçe Elizabeth'in daveti üzerine ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'yi ziyaret edeceği açıklandı.



Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'yi ziyaret edeceği açıklandı. Japon basınının Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, İmparator ve İmparatoriçe Kraliçe Elizabeth'in davetini kabul etti. Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun Sarayı'nda kalacağı öğrenilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, çiftin bu yılın ikinci çeyreğinde İngiltere'yi ziyaret etmeleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Japonya ve İngiltere'nin uzun geçmişi olan dostane ilişkiler kurduklarını söyleyen Suga, Japonya imparatorluk ailesi ile İngiliz kraliyet ailesi arasındaki ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostane bağlarda önemli bir rol oynadığını vurguladı.



Bir ilk olacak



Ziyaretin gerçekleşmesi halinde, seyahat İmparator Naruhito'nun 2019 Mayıs ayında tahtı devralmasından bu yana yapacağı ilk yurt dışı seyahati olacak. Daha önce Japonya'dan iki resmi ziyarete ev sahipliği yapan Kraliçe Elizabeth ise 1971'de İmparator Showa ve İmparatoriçe Kojun'u, 1998'de ise İmparator Akihito ve İmparatoriçe Michiko'yu ağırlamıştı. - TOKYO