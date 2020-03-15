Japonya imparatorunun İngiltere ziyaretine korona virüs engeli - Son Dakika
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Japonya imparatorunun İngiltere ziyaretine korona virüs engeli

6 saat önce

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'ye gerçekleştirecekleri ziyaretin korona virüsü salgını nedeniyle ertelenebileceği belirtildi.

Japonya imparatorunun İngiltere ziyaretine korona virüs engeli, System.String[]

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'ye gerçekleştirecekleri ziyaretin korona virüsü salgını nedeniyle ertelenebileceği belirtildi.

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'ye gerçekleştirmeleri beklenen ziyaret, korona virüsü engeline takıldı. Japonya remi haber ajansından yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları devam eden ziyaretin korona virüsü salgını nedeniyle ertelenebileceği belirtildi.

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in daveti üzerine ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'yi ziyaret edeceği açıklanmış, çiftin İngiltere ziyareti sırasında Windsor Kalesi'nde kalacağı kamuoyuna yansımıştı. Ziyaret, İmparator Naruhito'nun 2019'un Mayıs ayında tahtı devralmasından bu yana yapacağı ilk yurt dışı seyahati olacak olması nedeniyle önem taşıyordu. Daha önce Japonya'dan iki resmi ziyarete ev sahipliği yapan Kraliçe Elizabeth ise, 1971'de İmparator Showa ve İmparatoriçe Kojun'u, 1998'de İmparator Akihito ve İmparatoriçe Michiko'yu ağırlamıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

İngiltere, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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