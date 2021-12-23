Japonya, İngiliz uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika

Japon teknoloji devi Mitsubishi, bir İngiliz iletişim uydusunu taşıyan H-2A roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy Industries, bir İngiliz iletişim uydusunu taşıyan H-2A roketinin başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Güneybatı Japonya'daki Tanegashima Uzay Merkezi'nden kalkan roketin, yaklaşık 26 dakika sonra planlanan yörüngeye girdiği belirtilirken, İngiltere merkezli Inmarsat Globa şirketinin iki Inmarsat-6 uydusundan ilkini taşıyan roketin kötü hava koşulları nedeniyle bir günlük gecikmenin ardından 24.32'de fırlatıldığı ifade edildi. Mitsubishi tarafından uzaya fırlatılan roketin, Kanada, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri adına yapılan çeşitli fırlatmalardan sonra, yabancı bir ülke uydusunun taşındığı beşinci H-2A roketi olduğu öğrenildi.

SON MODEL ROKET

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Mitsubishi Heavy Industries tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olan H2A roketinin, güvenliği artırmak ve maliyetleri en aza indirgemek için yeniden tasarlanan önceki model H2 roketinin gelişmiş versiyonu olduğu biliniyor. Son uçuşta yörüngeye gönderilen Insarmat-6 uydusunun ise dünyanın en büyük ticari iletişim uydusu olduğu ifade ediliyor.

(Burak Ersoy/İHA)