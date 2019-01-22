Japonya İran'la Petrol Ticaretine Yeniden Başladı
1 saat önce
İran Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada İran’la petrol ticaretine yeniden başlandığı duyuruldu. Japonya, ABD’nin İran’a yaptırımları nedeniyle askıya alınan petrol alma sürecine yeniden başladı. Açıklamayı İran Merkez Bankası yetkilileri yaptı. Petrol ithalatının yeniden başlaması, Tokyo yönetiminin Kasım ayında yürürlüğe giren ABD yaptırımlarından feragat edilmesinin ardından geldi. İran’a ilk yaptırım paketi, İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili […]The post Japonya İran’la petrol ticaretine yeniden başladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
İran Merkez Bankası
'ndan yapılan açıklamada İran'la petrol ticaretine yeniden başlandığı duyuruldu. Japonya
, ABD
'nin İran'a yaptırımları nedeniyle askıya alınan petrol alma sürecine yeniden başladı. Açıklamayı İran Merkez Bankası yetkilileri yaptı. Petrol ithalatının yeniden başlaması, Tokyo
yönetiminin Kasım ayında yürürlüğe giren ABD yaptırımlarından feragat edilmesinin ardından geldi.
İran'a ilk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:55
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