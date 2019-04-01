Japonya İşçi Kabul Edilmeyecek Ülkeler Listesinden Türkiye'yi Çıkardı
1 saat önce
Türkiye, Japonya'da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.
Türkiye
, Japonya
'da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'da 1 Nisan
2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Japonya yönetiminin ocakta yayımladığı, yabancı işçi alınmayacak ülkelerin listelendiği taslak bildiride Türkiye de yer almıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaklaşık 350 bin yabancı işçi almaya hazırlanan ülkede atılan bu adımın "hayal kırıklığına yol açtığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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