Japonya İstanbul Başkonsolosundan Vali Nayir'e ziyaret

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Başkonsolos Nishimaki, ziyarette yaptığı konuşmada, daha önce Japonya'nın İstanbul ve Ankara başkonsolosluklarında çeşitli kademelerde görev yaptığını ve bu arada Türkçe öğrenmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depreminde arama-kurtarma ekibiyle Adapazarı'na geldiğini ve Japon köyü oluşturulması için gayret gösterdiklerini belirten Nishimaki, Japonya'dan 2 bin 500 prefabrik ev getirerek bölgeye geçici konutlar oluşturduklarını anlattı.

11 Mart 2011'de 9 şiddetinde hissedilen ve tsunaminin meydana geldiği Büyük Doğu Japonya Depreminde de Türkiye'nin her konuda yanlarında bulunduğunu aktaran Nishimaki, her daim dost ve kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'ye ve Türklere müteşekkir olduklarını, özellikle ekonomik ilişkiler anlamında Japon ve Türk iş adamlarını bir araya getirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Vali Nayir ise Nishimaki'yi kentte ağırlamaktan memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dostlukların kaynağı da zor günlerde bir arada olmaktan geçiyor. Japonya ile tarihten bugüne baktığımızda Ertuğrul Firkateyni ile ilgili bir hadisemiz vardır, orada kalanlar ve daha sonra geri dönen vatandaşlarımız olmuştur. Dünyadaki bütün ülkeler, aslında dostlukları ile övünürler, bunu da zenginlik sayarlar. Bizler de Japonya ile tarihten bu yana var olan dostluğumuzu güzel bir zenginlik olarak görüyoruz. Ayrıca her iki ülke vatandaşlarının dostluk için gösterdikleri gayretleri takdirle karşılıyoruz. Japonya'nın ülkemizde çok büyük yatırımları olduğu gibi, en önemlilerinden birisi olan Toyota Otomotiv Fabrikası da Sakaryamızda bulunmaktadır. 5 bin 800 insana istihdam sağlayıp, üstün kalitede üretim gerçekleştiren fabrikanın ülkemizin ve Sakaryamızın tanıtımında da büyük rolü bulunmaktadır. Burada üretilen otomobiller genelde ihraç edilirken, Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini oluşturmaktadır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

