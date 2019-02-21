Japonya Kalkınma Bankası'ndan Toshiba'ya 2.7 Milyar Dolar Yatırım
1 saat önce
– Japonya Kalkınma Bankası'nın (DBJ) Toshiba'ya 2.7 milyar dolar yatırım yapacağı duyuruldu.
– Japonya
Kalkınma Bankası'nın (DBJ) Toshiba
'ya 2.7 milyar dolar yatırım yapacağı duyuruldu.
Nikkei Asian Review'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Toshiba'ya DBJ'nin 2.7 milyarlık yatırımına ek olarak Japonya Yenilik Ağı Derneği de şirkete yatırım yapmayı planlıyor.
Devlete bağlı olan iki kurumun potansiyel yatırımlarına ilişkin açıklamalar, Toshiba Memory'nin bu yılın içinde düzenlenmesi beklenen halka arzı öncesinde ve bir bölüm şirket hisselerinin bazı Japonya, ABD
ve Güney Kore
şirketleri ile ABD'li özel sermaye fonu Bain Capital'e satışından aylar sonra yapılmış oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:42 Kaynak: DHA
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