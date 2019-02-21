Son Dakika Haberleri: Japonya Kalkınma Bankası'ndan Toshiba'ya 2.7 Milyar Dolar Yatırım

Japonya Kalkınma Bankası'ndan Toshiba'ya 2.7 Milyar Dolar Yatırım

1 saat önce

– Japonya Kalkınma Bankası'nın (DBJ) Toshiba'ya 2.7 milyar dolar yatırım yapacağı duyuruldu.

Japonya Kalkınma Bankası'ndan Toshiba'ya 2.7 Milyar Dolar Yatırım, System.String[]
Japonya Kalkınma Bankası'nın (DBJ) Toshiba'ya 2.7 milyar dolar yatırım yapacağı duyuruldu.

Nikkei Asian Review'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Toshiba'ya DBJ'nin 2.7 milyarlık yatırımına ek olarak Japonya Yenilik Ağı Derneği de şirkete yatırım yapmayı planlıyor.

Devlete bağlı olan iki kurumun potansiyel yatırımlarına ilişkin açıklamalar, Toshiba Memory'nin bu yılın içinde düzenlenmesi beklenen halka arzı öncesinde ve bir bölüm şirket hisselerinin bazı Japonya, ABD ve Güney Kore şirketleri ile ABD'li özel sermaye fonu Bain Capital'e satışından aylar sonra yapılmış oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:42 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Toshiba, Japonya, Ekonomi
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