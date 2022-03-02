Japonya, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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Japonya, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

02.03.2022 06:43
Japonya, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerinin, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde kurulan geçici irtibat ofisinden sağlanacağını açıkladı.

Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarındaki irtibat ofisi, tahliye talepleri dahil Ukrayna'daki Japon vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdürecek.

Söz konusu kararın, Rus ordusunun Kiev'deki iletişim ve istihbarat noktalarının vuracağını duyurması sonrası gelmesi dikkati çekti.

İşgalin başladığı geçen haftadan beri büyükelçilik faaliyetlerinin ölçeğinin düşürüldüğü, Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori'nin görevini sürdürdüğü belirtildi.

Japon hükümeti, Ukrayna'da bulunan yaklaşık 120 Japon vatandaşını, Polonya üzerinden düzenlenecek charter uçak seferiyle tahliye edebileceğini duyurmuştu.

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Ukrayna, Japonya, Japon, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika


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