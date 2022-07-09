Japonya kolları sıvadı! Uzay enkazları için ilginç yöntem geliştiriyor

Tüm Dünya üçün büyük bir sorun olan uzay çöpleri, gün geçtikçe daha da artıyor. Bu sorun için ise Japonya kolları sıvıyor. Japonya, Dünya'nın yörüngesinde hiçbir işlevi olmayan bu modüller için oldukça dikkat çeken bir yöntem geliştiriyor. Bu yönteme göre uzay çöplüklerini lazer ışınıyla gidermek mümkün olacak.

Dünya yörüngesinde 1 milyondan enkaz parçası var

Uzay çağının başlamasından itibaren Dünya'nın yörüngesini çeşitli uydu ve uydu benzeri uzay aracı gidiyor. Bu araçlar ise giderken arkalarında modüller bırakıyor. Hiçbir işlevi olmayan uzay araçları ve modüller ise uzay boşluğunda yer alıyor. Uzayda yer alan bu gereksiz araçlara ise uzay çöplüğü adı veriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda fırlatılan uydu sayısının daha da artmasıyla birlikte uzaydaki çöp sayısı da artış gösterdi. Dünya'ya ve uzaya zarar verecek olması nedeniyle de uzay çöplerinin toplanması için çeşitli adımlar atılıyor. Son adım ise Japonya'dan geldi.

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Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, Dünya'nın yörüngesinde 10 santimetreden büyük yaklaşık 1 milyon enkaz parçası yer alıyor. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nda (JAXA) araştırmacı olan Toru Yamamoto, konuyla ilgili bir röportaj verdi.

Röportaja göre Yamamoto, uzay çöplerin, yok etmek için lazer ışını kullanmayı amaçlıyor. Lazer ışını sayesinde onları buharlaştıracak ve yeni bir yörüngeye itecek enerji darbesi yaratılacak. Bu sayede ışınlayıcı lazerle herhangi bir çöpe dokunmaya gerek kalmayacak.

Ayrıca uzay enkazları, saniyede yaklaşık 7,5 kilometre hareket ediyor. Bu, bir mermiden daha hızlı olduğunu gösteriyor ki bu da bir an önce temizlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Şimdilik deneysel bir konumda olan bu planın, 2025 baharına kadar uzayda test etme sürecine gelmesi planlar arasında.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japonya uzay enkazlarını yok etmek için lazer ışını kullanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!