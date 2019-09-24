Son Dakika Haberleri: Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo, Anıtkabir'i ziyaret etti

38 dakika önce

Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.

Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Yamaguçi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yamaguçi'nin milletvekili heyetiyle cumaya kadar İstanbul'da da temaslarda bulunması bekleniyor.

Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo, Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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