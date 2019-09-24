Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo, Anıtkabir'i ziyaret etti
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Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:14 Kaynak: AA
Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Yamaguçi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Yamaguçi'nin milletvekili heyetiyle cumaya kadar İstanbul'da da temaslarda bulunması bekleniyor.
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