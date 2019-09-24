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Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Türkiye'de

23 dakika önce

Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.

Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Türkiye'de, System.String[]

Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Yamaguçi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yamaguçi'nin milletvekili heyetiyle cumaya kadar İstanbul'da da temaslarda bulunması bekleniyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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