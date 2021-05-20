Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak - Son Dakika

Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak

20.05.2021 08:09
Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak, System.String[]

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya, Kovid-19 salgınının ülke içinde yayılmasını engellemek amacıyla 6 ülkeden yolculara giriş kısıtlaması uygulayacak.

Bu kapsamda son iki haftada Tayland, Kamboçya, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'a seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişi durdurulacak.

21 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik, Japon vatandaşlarını, Japonya'da oturumu bulunan yabancıları ve aileleri etkilemeyecek.

Böylelikle kısıtlama kapsamına alınan ülke sayısı 159'a yükselecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak - Son Dakika


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