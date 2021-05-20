Japonya Kovid-19'a karşı ada eyaleti Okinawa'da OHAL uygulayacak - Son Dakika

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise düzenlediği basın toplantısında, Okinawa'daki son durumu "yakından ve ihtiyatla" izlediklerini, valiliğin talebinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip eyaletin sağlık altyapısının "kritik durumda" olduğunu kaydeden Tamaki, restoran ve barlara erken kapanma çağrısında bulunmuştu.

İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu

Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı