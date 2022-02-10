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Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak - Son Dakika

Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak

10.02.2022 07:40
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak

Japonya, Kovid-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) uzatmayı planlıyor.

Japonya, Kovid-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) uzatmayı planlıyor.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı uygulanan kısmi OHAL'e ilişkin konuştu.

Kişida, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası, kısmi OHAL'i Tokyo dahil 13 eyalette uzatmayı planladıklarını söyledi.

Önlemlerin kaldırılması için "şartların güvenli olmaktan uzak" olduğunu dile getiren Kişida, aşı uygulamasını hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kovid-19 Önlemlerinden Sorumlu Kabine Üyesi ve Ekonomik Canlanma Bakanı Yamagiwa Daişiro da "uzatılacak önlemlerin, sosyo-ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını önlemeyi amaçladığını" bildirdi.

Kyodo ajansına göre bu hafta sonu sona erecek kısmi OHAL'in 6 Mart'a kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba ile farklı bölgelerdeki Gunma, Niigata, Gifu, Aiçi, Mie, Kagawa, Nagazaki, Kumamoto ve Miyazaki'de sürecek.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor.

Japonya'da vaka sayısı 3 milyon 583 bin 100'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 791'e yükseldi.

Ülke genelinde 1212 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak'ta 2 milyonu, 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını geçmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak - Son Dakika


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