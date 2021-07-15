ABD'li üretici Pfizer 'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasının onayı mayıs ayında verilmişti.

Onay sonrası Moderna aşısı Japonya genelinde 12 yaş ve üstü herkese uygulanabilecek.

Kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke geneli 18 yaş ve üstü kişilere uygulanan Moderna aşısının kapsamı genişletilecek.

Japonya , ABD'li ilaç üreticisi Moderna 'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onaylayacak.

Son Dakika › Güncel › Japonya, Kovid-19'a karşı Moderna aşısını 12 yaş ve üstü kişilere uygulamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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