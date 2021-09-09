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Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak - Son Dakika

Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak

09.09.2021 05:16
Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak, System.String[]

Japonya artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında olağanüstü hali (OHAL) bu ay sonuna uzatacak.

Japonya artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında olağanüstü hali (OHAL) bu ay sonuna uzatacak.

Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi dahil kabine üyeleriyle bir araya geldi.

Suga akabinde düzenlediği basın toplantısında, sağlık altyapısının durumu göz önüne alınarak OHAL'in uzatılması kararını meclise taşıyacaklarını söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'nın kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre hükümet salgınla mücadele kapsamında OHAL'i eylül sonuna uzatacak.

Buna göre pazar günü sona ermesi planlanan OHAL Tokyo, Osaka, Aiçi, Fukuoka ve Hokkaido dahil 19 eyalette 30 Eylül'e kadar uygulanacak.

Halihazırda 21 eyalette OHAL uygulanıyor. Yeni karara göre Miyagi ve Okayama eyaletlerinde OHAL kaldırılacak.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetin tavsiyesi sonrası, yeni kararı, Başbakan Suga'nın resmen duyurması bekleniyor.

OHAL çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanıyor ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin veriliyor.

Konser ve spor organizasyonları gibi kalabalık programlara, yerleşke kapasitelerinin yarısı kadar izleyici alınabiliyor.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 606 bin 436'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 564'e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 211 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak - Son Dakika
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