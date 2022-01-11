Üye Girişi
Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor - Son Dakika

Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor

11.01.2022 08:06
Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor

Japonya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş kısıtlamasının süresini uzatacak.

Japonya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle oturumu olmayan yabancıların ülkeye giriş kısıtlamasının süresini uzatacak.

Başbakan Kişida Fumio, "Ülke içi Omicron varyantına ilişkin vaka seyri tamamen farklı." ifadesini kullanarak, sınır önleminin sürdürüleceğini söyledi.

Kyodo Ajansının Kabine kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, hükümet, Kovid-19 ve yeni varyantlarına karşı sınır önlemlerini Şubat 2022 sonuna kadar uzatacak.

Böylelikle ülkeye kabul edilen günlük 3 bin 500 yolcu sınırı ile ülkede oturumu bulunmayan yabancıların ülkeye giriş yasağı Şubat 2022 sonuna dek sürdürülecek.

Bu kapsamda Japon vatandaşları ile oturumu bulunan yabancıların ülkeye geri dönüşlerinde belirli yerleşkelerde karantina uygulamasının da süresinin uzatılabileceği kaydedildi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 773 bin 846'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 417'ye yükseldi.

Ülke genelinde, 90 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayılarının yükselmesi sonrası hafta sonu itibarıyla Okinawa, Yamaguçi ve Hiroşima'da kısmi olağanüstü hal yürürlüğe girmişti.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Başbakan, Omicron, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor - Son Dakika


Yine Esenyurt! Markete silahlı saldırı! Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi Yine Esenyurt! Markete silahlı saldırı! Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi         
08:07
Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu! Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu!         
07:59
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli! Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!         
14:44
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu         
12:27
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17

Son Dakika Haberleri
08:06 'Kur garantili TL mevduatı'nda değişiklik! Artık şirketler de hesap açabilecek
07:59 Okulun kantincisi 15 öğrenciyi taciz etmiş! Veliler: Müdür ve 2 öğretmen göz yumdu!
07:50 Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...
07:48 Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
07:31 Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi
01:01 Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti
00:43 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor
00:41 Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 08:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya Kovid-19'a karşı ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement