Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek - Son Dakika

8 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya Sağlık Bakanlığının onayladığı aşılar kabul edilecek.

Buna göre iş insanlarının bağlı bulunduğu firmalar, karantina sonrası ülke içindeki 7 gün süreli iş aktivitelerini önceden Japonya otoritelerine bildirecek.

Kyodo ajansının haberine göre hükümet, kısa süreli iş kapsamında ülkeye gelen ve Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina süresini 3 güne indirecek.

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