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Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek - Son Dakika

Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek

06.11.2021 07:38
Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek

Japonya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış iş insanlarının ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifletecek.

Japonya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış iş insanlarının ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifletecek.

Uygulanan mevcut yönetmelikte Kovid-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden iş insanları Japonya'ya girişlerinde 10 gün boyunca karantinaya giriyor.

Kyodo ajansının haberine göre hükümet, kısa süreli iş kapsamında ülkeye gelen ve Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina süresini 3 güne indirecek.

Buna göre iş insanlarının bağlı bulunduğu firmalar, karantina sonrası ülke içindeki 7 gün süreli iş aktivitelerini önceden Japonya otoritelerine bildirecek.

8 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya Sağlık Bakanlığının onayladığı aşılar kabul edilecek.

Togo Cumhuriyeti, Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek - Son Dakika
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