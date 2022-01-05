Japonya Kovid-19 ile mücadelede takviye doz uygulamasını hızlandıracak - Son Dakika

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yeni yılda Kovid-19 ile mücadelede takviye doz uygulamasının hızlandırılacağını ve ithal ilaç tedarikinin artırılacağını bildirdi.

Mie eyaletinde uğradığı İse Tapınağı ziyareti sonrası yeni yılın ilk basın toplantısında konuşan Başbakan Kişida, iç ve dış politika, ekonomi ve salgınla mücadele konularında bilgi verdi.

Kişida, "Bu yıl her türlü meydan okumalara karşı sağlam şekilde sorumluluğu üstlendiğimiz ve yeni dönemi başlattığımız bir yıl olacak. İhtiyatı elden bırakmayacağımız durumlara karşı da dikkatli olacağız." dedi.

Kovid-19'un Omicron varyantına karşı mücadele çalışmalarını anlatan Kişida, ülke genelinde takviye doz uygulamasının hızlandırılacağını ve ithal ilaç tedarikinin artırılacağını söyledi.

Omicron'a karşı "aşırı bir korku hissi yaşanmaması" sözü veren Kişida, "Proaktif adımlar atacağız ki tam kapsamlı olarak hazır kalabilelim" diye konuştu.

Kişida, salgınla mücadelede sınır önlemlerinin süresinin uzatılmasına yönelik gelecek hafta karar verileceğini belirtti.

Seçim vaatleri arasında yer alan "yeni kapitalizm" politikalarına değinen Kişida, genç firmalar, dijitalleşme ve iklim değişikliği konularında desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Daha önce ocak ortasında yapılacağı duyurulan ABD ve Avustralya ziyaret planlarından şimdilik vazgeçtiğini ifade eden Kişida, bu ziyaretleri olağan meclis oturumu öncesi planlamadığını kaydetti.