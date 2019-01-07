Japonya "Kripto Borsa Yatırım Fonu" Talebini Değerlendiriyor
15 dakika önce
– Japonya Finansal Hizmetler Servisi (FSA), kripto para borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamayı değerlendiriyor.
– Japonya
Finansal Hizmetler Servisi (FSA), kripto para borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamayı değerlendiriyor. Bloomberg
'de yer alan habere göre FSA, dijital varlıklar genelinde borsa yatırım fonunu onaylama konusunu gözden geçiriyor. Kurum, kripto vadeli işlemler kapsamındaki planlarını rafa kaldırırken, söz konusu karara bağlı olarak kripto para birimlerinin ana borsalarda listelenmesi seçenekleri sunması beklenen menkul kıymetler yasasını revize etme planlarından da vazgeçmişti. Söz
konusu kararların finansal piyasalarda spekülasyondan başka bir şey oluşturmayacağını belirten FSA, kripto ETF'lerinin yanında ayrıca kripto para birimleri kapsamında sektör yöneticileri ve üyelerinin atadığı regülatörlere daha fazla gözetim yetkisi verileceğini duyurdu.
Japonya'da geçen ay FSA, ICO'ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halka Arzı) ülkenin menkul kıymetler yasası altında işlem göreceğini duyurmuştu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:15 Kaynak: DHA
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