Son Dakika Haberleri: Japonya Kriptoda Düzenleme İşlemlerini Piyasaya Bırakıyor

Japonya Kriptoda Düzenleme İşlemlerini Piyasaya Bırakıyor

53 dakika önce

– Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA), ülke genelinde kripto para birimleri piyasasının kendi kendini düzenlemesine olanak sağlama kararının, "var olan yasa ve düzenlemelerin belirlediği koşullara daha açık ve ayrıntılı kurallar getirmesini" öngörüyor.

Japonya Kriptoda Düzenleme İşlemlerini Piyasaya Bırakıyor, System.String[]
Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA), ülke genelinde kripto para birimleri piyasasının kendi kendini düzenlemesine olanak sağlama kararının, "var olan yasa ve düzenlemelerin belirlediği koşullara daha açık ve ayrıntılı kurallar getirmesini" öngörüyor.

JFSA, Japonya Sanal Para Birimi Bora Birliği'ne (Jvcea) "Ödeme Hizmetleri Yasası" kapsamında kendi kendini regüle eden organizasyon (self-regulatory organization/ SRO) uygulamasını getirmiş ve Japonya'da hizmet veren 16 kripto para birimi borsası, söz konusu organizasyonun üyesi olmuştu.

JFSA'nın news.Bitcoin.com'a verdiği röportajda, "SRO'ların kripto para varlıklarını çevreleyen ve hızla gelişen bir ortamda daha esnek kararlar alabileceğine" inandığı belirtildi:

"Jvcea ile işbirliğimizin gerekli olduğunu düşünüyoruz çünkü bu yolla birliğin başarılı bir şekilde kendi kendini regüle ederek yeni kurallar aracılığıyla üyelerini daha kolay gözlemleyebilmesini istiyoruz."

JFSA, birliğin JFSA işbirliğiyle üyelerin "operasyonlarını doğru bir şekilde yürütmelerini" sağlamasını hedeflerken, söz konusu işbirliğinin "bağlı sistemler üzerinde soruşturma ve güvenlik üzerinde araştırmalar yapılmasını" ve "borsa kullanıcılarının farkındalığını arttırma amacıyla elde edilen bilgilerin paylaşılmasını" kapsadığına dikkat çekildi.

JFSA'nın ayrıca yakın bir zamanda "güvenlikten sektörler arasına yasalar ve regülasyonların kapsam alanında olmayan cüdan yönetim sürecine ilişkin" bir belge yayınlaması beklenirken, röportajda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kendi kendini regüle eden sistemle, var olan yasa ve regülasyonların belirlediği koşullara daha açık ve detaylı kurallar getirilmesini umut ediyoruz."

JFSA açıklamalarının yanında Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) da toplam 190 kripto para birimi borsasının Japonya piyasasına girme talebinde bulunduğunu duyurdu. Kripto para birimleri piyasalarının kendi kendini regüle ettiği Japonya'da hizmet vermek isteyen şirket sayısının, JFSA'nın söz konusu uygulamayı onaylama kararının ardından 160'tan 190'a yükseldiği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:01 Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Japonya, Ekonomi
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