Japonya: Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatması "kabul edilemez" - Son Dakika
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Japonya: Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatması "kabul edilemez"

14.10.2022 08:00
Japonya: Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatması "kabul edilemez"

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlatmasını, "kabul edilemez" olarak niteledi.

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlatmasını, "kabul edilemez" olarak niteledi.

Füze denemeleriyle bölgesel tehdit oluşturmayı sürdüren Kuzey Kore, eylül sonundan itibaren sıklaştırdığı füze fırlatışlarına yenisini ekledi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin, dün gece yerel saatle 01.47'de Japon Denizi yönüne füze fırlattığını açıkladı.

Bakan Hamada, 50 kilometre irtifayı yakalayan füzenin yaklaşık 650 kilometre seyrederek ulusal münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğü kaydetti.

Füzenin, düzensiz yörüngede yol aldığını kaydeden Hamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatmasının tamamıyla kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hamada, bu olay nedeniyle Pyongyang'a protesto notası verildiğini belirtti.

Hamada, "Kuzey Kore'nin denemelerine tahammül edilemez ve füze teknolojisindeki önemli gelişimi göz ardı edilemez. Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Denemeyi kınayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile "ciddi diyalog arayışının" sürdürüleceğini ancak Pyongyang'ın "angajmanı reddettiğini" kaydetti.

Fırlatma öncesinde, Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin 10'dan fazla savaş uçağının Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde uçması dikkati çekti.

Kuzey Kore, yerel saatle 01.00 sularında da Kore Yarımadası ile Çin anakarası arasındaki Sarı Deniz'e 130'a yakın topçu atışı gerçekleştirdi.

Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'a yakın füze denemesi yaptı.

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Kaynak: AA

Kuzey Kore, Japon, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya: Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatması 'kabul edilemez' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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