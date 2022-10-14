Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'a yakın füze denemesi yaptı.

Hamada, "Kuzey Kore'nin denemelerine tahammül edilemez ve füze teknolojisindeki önemli gelişimi göz ardı edilemez. Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya: Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatması 'kabul edilemez' - Son Dakika

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