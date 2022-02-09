Japonya, LNG ithalatının bir kısmını Avrupa'ya yönlendirecek - Son Dakika

Japonya hükümeti, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının bir kısmını Avrupa'ya yönlendireceğini bildirdi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin Tokyo Büyükelçileri ile bir araya geldi.

Hagiuda, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında ülkesinin, gaz sıkıntısına yönelik Avrupa'nın talebini dikkate aldığını söyledi.

LNG ithalatının bir kısmını Avrupa'ya yönlendireceklerini söyleyen Hagiuda, ülkesinin LNG tedarikindeki hassasiyetini de vurgulayarak, "Ancak Japonya'ya istikrarlı tedarikin güvencesi verildiği sürece talepleri karşılamaya karar verdik." dedi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına göre birkaç yüz bin tonluk LNG sevkiyatının bölgeye yönlendirilmesi mart ayında başlayacak.

Hafta içi düzenlenen ABD-AB Enerji Konseyi Bakanlar Toplantısı kapsamında yapılan ortak açıklamada, konseyin enerji çeşitliliğini teşvik etmek için çalıştığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "AB ve ABD, AB ve çevresindeki enerji arzıyla ilgili olası riskleri ele almak için proaktif iş birliği yapma taahhütlerini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

"Gas Infrastructure Europe" verilerine göre, Ocak 2021'de doluluk oranı yüzde 52 olan Avrupa'daki doğal gaz depolarında 60 milyar metreküp gaz bulunuyor.

Bu yılın aynı döneminde ise bu miktar 18 milyar metreküp azalarak 42 milyar metreküpe, depoların doluluk oranı ise yüzde 37,5'e geriledi.