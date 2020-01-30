Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı

Japonya'da, adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn için yakalama kararı çıkarıldı.



Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Savcılığı Ghosn hakkında, şartlı serbestlik koşullarını ihlal ederek ülkeden ayrılmasının göçmenlik denetim yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeden yakalama kararı çıkarttı.