Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı - Son Dakika Dünya

Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı

6 saat önce

Japonya'da, adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn için yakalama kararı çıkarıldı. Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı

Japonya, Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn hakkında yakalama kararı çıkardı, System.String[]

Japonya'da, adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn için yakalama kararı çıkarıldı.


Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Savcılığı Ghosn hakkında, şartlı serbestlik koşullarını ihlal ederek ülkeden ayrılmasının göçmenlik denetim yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeden yakalama kararı çıkarttı.

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Japonya, Renault, Nissan, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:03 
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