Son Dakika Haberleri: Japonya Maliye Bakanı Aso'dan Özür

Japonya Maliye Bakanı Aso'dan Özür

1 saat önce

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ülkede sosyal güvenlik harcamalarının artmasından, yaşlanan ve azalan nüfustan çocuğu olmayan kişilerin sorumlu olduğuna ilişkin sözlerinden ötürü özür diledi.

Japonya Maliye Bakanı Aso'dan Özür, System.String[]
Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ülkede sosyal güvenlik harcamalarının artmasından, yaşlanan ve azalan nüfustan çocuğu olmayan kişilerin sorumlu olduğuna ilişkin sözlerinden ötürü özür diledi.

Maliye Bakanı Aso, hafta sonu Fukuoka'daki bir seminerde, ülkenin demografik sorunlarından çocuksuz kişileri sorumlu tutan söyleminin ardından aldığı tepkiler üzerine, sözlerinin bağlamı dışında ve yanlış anlaşıldığını savundu.

Aso, "Bazı kişilerin kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olduysa özür dilerim." dedi.

Aso, söz konusu seminerde, "Yaşlıların sorumlu olduğunu söyleyen birçok tuhaf insan var ancak bu yanlış. Sorun çocuk sahibi olmayanlar." ifadesini kullanmıştı.

Muhalefet milletvekillerinin, çocuk sahibi olmak isteyen ancak olamayan çiftlere karşı duyarsız olmakla itham ettiği Aso, "yanlış anlaşılmaya mahal verdiyse sözlerini geri alacağını" söylemişti.

Japonya'nın nüfusu geçen yıl 448 bin kişi azaldı.

Son hükümet istatistiklerine göre, ülkede 2018'de doğum sayısı 921 bine düştü. Bu, istatistiklerin kaydedilmeye başlandığı 1899'dan bu yana görülen en düşük rakam oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Japonya, Ankara Sanayi Odası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:18:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya Maliye Bakanı Aso'dan Özür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]