Japonya meclisinden başbakana OHAL hakkına onay - Son Dakika
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Japonya meclisinden başbakana OHAL hakkına onay

6 saat önce

Japonya'da meclis, Başbakan Shinzo Abe'nin Korona Virüsü ile mücadele kapsamında OHAL ilan etmesine olanak tanıyan yasayı onayladı.

Japonya meclisinden başbakana OHAL hakkına onay, System.String[]

Japonya'da meclis, Başbakan Shinzo Abe'nin Korona Virüsü ile mücadele kapsamında OHAL ilan etmesine olanak tanıyan yasayı onayladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren Japonya'da meclis önemli bir karara imza attı. Başbakan Shinzo Abe'nin gerekli durumlarda Korona Virüsü ile mücadele kapsamında Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmesine yasal olanak sağlayan yasa iktidar koalisyonu ve muhalefet partilerinin desteğiyle onaylandı. Japonya'daki yerel hükümetlere okul kapatma ve bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yapma gibi önleyici tedbirler alma hakkı veren yasa uyarınca, hükümet olası bir OHAL bildiriminde meclise önceden bilgi verecek.


"Dikkatli karar vereceğiz"


Yarın yürürlüğe girecek yasa hakkında konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin olası OHAL kararını dikkatle vereceğini ve kararın insanların yaşamı üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduracağını vurguladı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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